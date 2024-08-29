Специалисты отвечали за распределение западной военной техники

Пункт временной дислокации иностранных наемников уничтожен ударом ВС России по Ильичевскому порту в Одессе. Прилет в здание, где находились прикомандированные к ВСУ иностранные специалисты, зафиксирован около 20:00, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, наемники отвечали за западную военную технику. Они встречали машины и распределяли ее по подразделениям. Затем в этих частях их назначали на должности младшего офицерского или сержантского состава.

Лебедев сообщил, что в результате удара российских войск ликвидировано более 20 иностранных наемников. Ранены около 50 солдат удачи. Еще один удар ранее был нанесен по распределительной станции боеприпасов ВСУ в Сумах, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram