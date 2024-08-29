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ПВО сбила три беспилотника ВСУ над Белгородской областью

22:47
  • четверг
  • 29 августа 2024

Враг использовал БпЛА самолетного типа

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории пресекли силы противовоздушной обороны. БпЛА самолетного типа сбиты над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что воздушные цели были обнаружены с 20.30 до 21.10 мск. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены.

Еще одну попытку атаковать объекты на территории России ВСУ предприняли ранее. Беспилотник самолетного типа был уничтожен над акваторией Черного моря около 18.00 мск.

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