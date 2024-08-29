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WSJ: Переданные Киеву F-16 уязвимы перед российской ПВО

23:36
  • четверг
  • 29 августа 2024

Истребители оказались "подержанными", а украинским пилотам не хватает опыта управления ими

Переданные Киеву F-16 уязвимы перед российской системой ПВО, а пилотам ВСУ не хватает опыта управления ими. Об этом в четверг, 29 августа, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание также отмечает, что Украина рассчитывала получить с помощью F-16 преимущество на поле боя, однако многие истребители оказались "подержанными" и являются легкой мишенью для российских ракет ПВО.

 

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