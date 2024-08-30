Вучич заявил, что Сербия не станет оправдываться за отношения с Россией

Президент Сербии ответил на недовольство западных СМИ сотрудничеством Белграда и Москвы
Сербия не собирается оправдываться за сотрудничество с Россией. Об этом в четверг, 29 августа, заявил президент республики Александр Вучич.
В ходе совместной пресс-конференции с Макроном в Белграде Вучич отметил, что гордится политикой страны, несмотря на недовольство западных СМИ сотрудничеством Белграда и Москвы.
Он также сообщил, что Франция пыталась убедить Сербию ввести антироссийские санкции, однако она этого не сделала и не стыдится своей позиции.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram