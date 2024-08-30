Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира

По словам экс-президента США, важно гарантировать, что оно никогда не будет использовано

Ядерное оружие является главной проблемой как для США, так и для всего мира. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин.

Он также отметил необходимость гарантировать, что эта "разрушительная сила" никогда не будет использована.

США остаётся единственным государством, когда-либо применявшим ядерное оружие против другой страны.

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