Трамп назвал ядерное оружие главной проблемой США и всего мира

По словам экс-президента США, важно гарантировать, что оно никогда не будет использовано
Ядерное оружие является главной проблемой как для США, так и для всего мира. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил экс-президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Висконсин.
Он также отметил необходимость гарантировать, что эта "разрушительная сила" никогда не будет использована.
США остаётся единственным государством, когда-либо применявшим ядерное оружие против другой страны.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram