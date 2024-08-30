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Следствие наложит арест на люксовые иномарки экс-замминистра обороны Попова

06:02
  • пятница
  • 30 августа 2024

Под арест также попадёт земельный участок бывшего генерала армии в Подмосковье

Следствие наложит обеспечительный арест на дорогостоящие автомобили экс-замминистра обороны Павла Попова. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что после оценки ущерба по делу под арест также попадёт земельный участок Попова в Подмосковье.

Павел Попов был задержан в четверг, 29 августа. В отношении бывшего замминистра обороны возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что экс-замминистра в 2021-2024 годах, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Суд арестовал бывшего замминистра на два месяца. Под стражей он пробудет до 29 октября.

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