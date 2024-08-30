Политолог Орлов: Перспективы Дурова зависят от его договоренностей с французскими властями

Но предмет торга пока не определен

Насколько долгим может оказаться следствие по делу Павла Дурова? Париж или Вашингтон попытается завладеть хотя бы частью ключей от Telegram? И какие риски для России и ее граждан могут возникнуть, если западные спецслужбы получат контроль над мессенджером?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Перспективы Дурова зависят от его договоренностей с французскими властями. Правда, в чем здесь предмет торга, до конца не ясно. В предъявленных обвинениях очень расплывчатые формулировки. Говорят, что он не сотрудничал с французскими властями. В эту формулу можно упаковать все что угодно", - отметил эксперт.

Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео

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