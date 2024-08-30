Правда для Германии и Запада была бы крайне неудобной

В Германии выдали новое расследование взрывов на "Северных потоках". Немецкие издания ZDF и Spiegel выводят на сцену героя этой громкой истории. Украинский инструктор по дайвингу - загадочный и неуловимый Владимир З. Которого почему-то не могут арестовать.

Германская прокуратура добивается ареста Владимира З, он же Журавлев, как-то совсем неторопливо. Начинается интересная история. Неуловимый Владимир, лишивший Германию российского газа, докладывают нам немецкие журналисты, свободно колесит по Европе, навещает родственников в Берлине в мае этого года. Его прокуратура разыскивает, а он спокойно уезжает в Польшу, немцы отправляют полякам ордер на арест. Но водолаз отбывает на Украину. На автомобиле с дипломатическими номерами. Что это за расследование?

Британское издание UnHerd откровенно издевается как над официальным расследованием терактов на газопроводе, так и попытками немецких журналистов что-то выяснить: "Немцы были совершенно не заинтересованы в выяснении того, кто совершил худший на их памяти акт промышленного саботажа. Фактически, в течение года "нерасследовани"я мы в основном имели дело с утечками и неофициальными заявлениями, указывающими на то, что никто на самом деле не хочет знать, кто взорвал трубопровод".

Журналист Малколм Кьюн полагает, что правда о "Северных потоках" для Германии и Запада в целом была бы крайне неудобной. А теперь получается, что за процесс деиндустриализации Германии отвечает один человек - украинский дайвер Владимир.

Датчане и шведы свои расследования по "Северным потокам" закрыли. А расследование американского журналиста Сеймура Хёрша, которое прямо говорит о том, что теракт планировали США, решено, видимо, забыть навсегда.

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