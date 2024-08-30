Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удары по скоплению противника и бронированной техники ВСУ в приграничье

Российские военные в Курской области продолжают теснить террористические подразделения украинской армии.

Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удары по скоплению противника и бронированной техники ВСУ в приграничье. Наша разведка обнаружила и сообщила координаты неприятеля. Все цели российский "Ночной охотник" успешно поразил.

Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" ликвидируют в Курской области мобильные группы врага, замаскированные опорники и вооружение, в том числе натовское. Наши беспилотники оснащены специальными камерами и способны действовать в темное время суток. После выполнения задачи "птички" меняют точку базирования, оставаясь незамеченными для противника.

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