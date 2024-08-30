Накануне российские войска освободили два населенных пункта

По данным российского Минобороны, за сутки на всех участках фронта ВСУ потеряли более 2100 боевиков. Накануне российские войска освободили два населенных пункта - Николаевку в ДНР и Стельмаховку в Луганской народной республике.

На южнодонецком направлении расчеты РСЗО "Торнадо-Г" поразили колонну вражеской техники. Бронемашины неонацистов направлялись из тылового района к линии соприкосновения. Все они уничтожены - подтвердили кадры с беспилотника. Артиллеристы в зоне ответственности группировки "Восток" прикрывают наши штурмовые подразделения. Модифицированные снаряды позволяют наносить удары на расстоянии до 40 километров. Также у "Торнадо-Г" по сравнению с предшественником - РСЗО "Град" - более совершенная система управления огнем.

На северском направлении расчет гаубицы "Гиацинт-Б" группировки "Юг" уничтожил самоходку киевских боевиков. Замаскированную в лесном массиве вражескую технику обнаружил беспилотник, оператор передал координаты тульским десантникам. Двумя точными выстрелами "крылатая пехота" поразила цель. А после детонации боекомплекта САУ противника полностью выгорела.

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