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ВСУ потеряли за сутки более 2100 боевиков

08:30
  • пятница
  • 30 августа 2024

Накануне российские войска освободили два населенных пункта

По данным российского Минобороны, за сутки на всех участках фронта ВСУ потеряли более 2100 боевиков. Накануне российские войска освободили два населенных пункта - Николаевку в ДНР и Стельмаховку в Луганской народной республике.

На южнодонецком направлении расчеты РСЗО "Торнадо-Г" поразили колонну вражеской техники. Бронемашины неонацистов направлялись из тылового района к линии соприкосновения. Все они уничтожены - подтвердили кадры с беспилотника. Артиллеристы в зоне ответственности группировки "Восток" прикрывают наши штурмовые подразделения. Модифицированные снаряды позволяют наносить удары на расстоянии до 40 километров. Также у "Торнадо-Г" по сравнению с предшественником - РСЗО "Град" - более совершенная система управления огнем.

На северском направлении расчет гаубицы "Гиацинт-Б" группировки "Юг" уничтожил самоходку киевских боевиков. Замаскированную в лесном массиве вражескую технику обнаружил беспилотник, оператор передал координаты тульским десантникам. Двумя точными выстрелами "крылатая пехота" поразила цель. А после детонации боекомплекта САУ противника полностью выгорела.

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