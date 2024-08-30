Минобороны представило новых героев спецоперации

Старший сержант Дмитрий Сотников и его штурмовая группа, скрытно подобравшись к опорнику ВСУ, захватили его

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Старший лейтенант Александр Верёвкин обеспечивал связь подразделения со штабом. Во время вражеской атаки его машина получила повреждения, а водитель потерял сознание. Александр оказал ему первую помощь. А после с подчиненными починил аппаратуру и восстановил взаимодействие с командованием.

Старший сержант Дмитрий Сотников и его штурмовая группа, скрытно подобравшись к опорнику ВСУ, захватили его. Враг, пытаясь вернуть утраченные позиции, открыл шквальный огонь. Несмотря на полученное ранение, Дмитрий продолжил руководить бойцами. Противник, понеся потери, отступил.

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