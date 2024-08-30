Стали известны подробности потери Украиной первого F-16

В Пентагоне ожидаемо отказались от комментариев

Стали известны подробности потери Украиной первого из долгожданных американских истребителей. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, F-16 был сбит своим же расчетом ПВО - а именно ракетой из ЗРК Patriot. Это произошло из-за отсутствия координации между подразделениями ВСУ, считает депутат.

При этом летчик - первый, кто прошел подготовку по управлению американскими истребителями - погиб, не успев катапультироваться.

Эту версию в Пентагоне ожидаемо отказались комментировать, равно как и потерю самолета. А вот американские СМИ сообщили, что F-16 потерпел крушение из-за ошибки пилота.

Истребитель был уничтожен в минувший понедельник во время массированного ракетного удара наших войск по военным объектам Украины.

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