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Полянский: США несут основную ответственность за то, что происходит в Газе

08:38
  • пятница
  • 30 августа 2024

Погибли 40 тысяч мирных жителей

Не менее пяти палестинцев, в том числе ребёнок, стали жертвами новых израильских ударов по сектору Газа. Число раненых пока не известно.

ЦАХАЛ била по жилым домам в Хан-Юнисе и лагерю беженцев Джебалия. Якобы по ошибке обстрелян автомобиль продовольственной программы ООН. А на Западном берегу израильские войска завершили двухдневную операцию. Жертвами стали более десяти мирных жителей.

В нежелании вести переговоры и препятствии работе гуманитарных миссий обвинил Тель-Авив наш представитель в ООН. На заседании Совбеза Дмитрий Полянский заявил: действия Израиля грозят обрушить всю систему договоренностей в регионе. Но главную вину дипломат возложил на США, которые уже пять раз накладывали вето на проекты резолюций с требованием немедленного прекращения огня. 

"Все в этом зале прекрасно понимают, что именно Соединенные Штаты несут основную ответственность за то, что происходит в Газе сейчас. 40 тысяч жителей убитых – это не просто аморфные цифры, это конкретные человеческие трагедии. И если у остальных моих коллег не хватает смелости сказать вам это в лицо, то у меня с этим проблем нет. Вот и живите с этим дальше", - заявил Полянский.

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