Трамп заскучал, слушая выступление Харрис

Кандидат от демократов обошла острые темы

О неизменной поддержке Израиля заявила в своем первом предвыборном интервью Камала Харрис. При этом кандидат на пост президента от демократов попыталась усидеть на двух стульях.

Политик не дала прямого ответа на вопрос, будут ли продолжены поставки вооружений Тель-Авиву в случае ее победы. Но подчеркнула: "Война должна закончиться".

От обсуждения других международных тем в рамках беседы Харрис и вовсе воздержалась, ни разу не упомянув ни Россию, ни Украину. Комментируя часовое выступление оппонентки, кандидат от республиканцев Дональд Трамп ограничился одним словом: "Скучно".

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