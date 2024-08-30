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Число пострадавших от тайфуна в Японии возросло до 74

08:44
  • пятница
  • 30 августа 2024

Жертвами стихии уже стали три человека

Число пострадавших от разрушительного тайфуна "Шань-шань" в Японии возросло до 74. Мощный тропический циклон сейчас движется на север - в сторону Токио.

Жертвами стихии уже стали три человека, двое пропали без вести. За сутки выпала месячная норма осадков - реки вышли из берегов, в горных районах - оползни. 40 зданий получили повреждения.

Отменено более тысяч авиарейсов, остановлено движение скоростных поездов и паромов, перекрыты автомагистрали. В аэропорту города Фукуока при заходе на посадку чуть не потерпел крушение пассажирский самолет.

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