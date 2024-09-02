Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Жизнь откроет вам глаза

Овны

Цыплят по осени считают! Сентябрь начинается с работы над ошибками. Плутон вернулся в Козерог и предлагает вам переоценить свои амбиции и профессиональные цели.

Тельцы

Начните сентябрь с размышлений на тему обучения и саморазвития. Возможно, пора вернуться к курсам, которые вы не закончили или не купили по каким-то причинам.

Близнецы

Используйте осень-2024 для работы над собой и восстановлением внутреннего равновесия. Ретро Плутон подскажет пути к исцелению от старых травм и к свободе.

Раки

Пришло время сосредоточиться на отношениях и партнёрствах. Звезды прольют свет на все аспекты, будьте готовы к честным разговорам и укреплению личных границ.

Львы

События активируют вашу зону ежедневных обязанностей и здоровья. Могут вернуться проблемы с самочувствием, которые вы считали уже пройденным этапом.

Девы

Для вас этот день будет значимым в плане личных и эмоциональных трансформаций. Это даст возможность лучше понять свои внутренние потребности и желания.

Весы

Жизнь откроет вам глаза на глубинные аспекты ваших связей и обязательств внутри семьи. Это может привести к улучшению отношений или полному расставанию.

Скорпионы

Вам стоит обратить внимание на взаимоотношения с людьми вашего ближайшего круга. Не бойтесь углубляться и искать истину – взаимопонимание только улучшится.

Стрельцы

Ситуация заставит вас задуматься о своих заработках. Вам пригодится прошлый опыт. С предыдущего места работы придут какие-то новости, предложения.

Козероги

Иногда они возвращаются! Плутон, от которого вы еще не успели толком отдохнуть, снова с вами. Он проверит вашу личную трансформацию: насколько вы повзрослели?

Водолеи

Плутон временно покинул вас, предлагая глубже понять себя. Вы можете ощутить влечение к духовным и метафизическим вопросам, обнаружить в себе скрытые таланты.

Рыбы

Звезды проверят вашу зону дружбы и социальных связей. Обратите внимание на тех, кто вас окружает и постарайтесь избавиться от тех, к кому у вас не лежит душа.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram