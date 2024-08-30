ВСУ вновь попытались ударить по территории России

В ночь на пятницу, 30 августа, пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Как рассказало Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов.

При этом 11 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, четыре – над Калужской областью, два уничтожены над территорией Республики Крым и один – над Белгородской областью.

Пока российская система ПВО защищает свою страну, появились сообщения о том, что украинская ПВО могла сбить переданный Украине истребитель F-16 американского производства. Предполагается, что самолет сбил комплекс Patriot, который передали Вооруженным силам Украины без кодов системы "свой — чужой", защищающей от подобных ситуаций.

Также на Западе отмечали, что Россия успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) по подавлению реактивных систем и беспилотников. РЭБ назвали одним из примеров российского технологического преимущества.

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