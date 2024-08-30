ФСБ рассекретила документы о биологическом оружии Японии на Халхин-Голе

О нем рассказал на допросе пленный японский офицер

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в пятницу, 30 августа, к 85-летию битвы на Халхин-Голе впервые обнародовала свидетельство военнопленного о том, что в ходе этих боев японцы применили бактериологическое оружие против Красной армии.

Обнародован протокол допроса взятого в плен в 1945 году старшего унтер-офицера японской армии Хаяси Кадзуо. Он признался, что в 1939 году по распоряжению японского командования часть "Исии Сиро" осуществила три эксперимента по заражению местности в Монголии. При этом "выбиралась местность, где предполагалось сосредоточение частей Красной армии, и эта местность заражалась", а "для распространения бактерий применялись воды рек Харуха и Хорустен".

В ФСБ напомнили также, что на международном военном трибунале в 1946-1948 годах "американское обвинение решило не принимать во внимание материалы, собранные советской стороной", сообщает ТАСС.

В 2019 году российский лидер Владимир Путин побывал в Монголии на торжествах по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японскими милитаристами на Халхин-Голе. Президент подчеркивал, что наши страны объединяет общая история.

Между тем траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки, проходившая в Парке мира в Хиросиме в 79-ю годовщину со дня трагедии, не обошлась без шпилек в адрес России. Глава японского кабмина Фумио Кисида заявил, что "ситуация вокруг сокращения ядерных вооружений становится все более сложной", упомянув при этом о якобы угрозе со стороны России.

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