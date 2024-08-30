Сосед Лукашенко рассказал о приезде Путина в гости в Александрию

Сегодня у президента Белоруссии день рождения

Сосед Александра Лукашенко рассказал, как Владимир Путин приезжал к белорусскому президенту в гости на малую родину.

Лукашенко родился в Александрии – это небольшой агрогородок в Могилевской области. Здесь президент провел свое детство и отучился в школе. Белорусский лидер до сих пор приезжает в дом, где жил раньше.

Путин заезжал в Александрию в 2018 году после белорусско-российского форума регионов. К приезду президентов улицы не оцепляли, местные жители могли спокойно поздороваться с лидерами.

"Я на лавочке сидел, а они по дороге шли пешком. Я баню топлю, на улице сижу. Они идут, я же не буду прятаться. Они: "Здравствуйте" - и дальше пошли", - рассказал местный житель Геннадий Николаенко (цитата по РИА Новости).

После этого Путин и Лукашенко сели на автомобиль ГАЗ-69 60-х годов выпуска и поехали на "Трофимову криницу" - родник, который когда-то нашел и обустроил дед Лукашенко.

Николаенко добавил, что соседство с президентом ему не мешает, а наоборот, благодаря Лукашенко в городе появились асфальт, канализация, вода и мост через Днепр. Президент много внимания уделяет своей малой родине.

Александру Лукашенко 30 августа исполняется 70 лет.

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