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В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ к Купянску

08:28
  • пятница
  • 30 августа 2024

Украина отходит с передовых позиций

ВСУ начали отступать с передовых позиций на северо-востоке от Купянска в Луганской Народной Республике.

Украинская армия все ближе перемещается к городу, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Военные покидают свои позиции, оставляя оружие и боекомплекты.

"Подразделения ВСУ перемещаются на вторую и третью линию обороны", - сообщил он.

Ранее Марочко заявил, что Купянск серьезно поджат с севера, востока и юга, ВС России наращивают давление на украинские оборонительные рубежи. ВСУ на данном участке фронта испытывают нехватку людей.  

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