Бывшая Дурова Ирина Болгар сообщила о раке

Называющая себя матерью троих детей миллиардера сообщила грустную новость

Ирина Болгар прокомментировала последние события, произошедшие в жизни Павла Дурова, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Для начала она отметила, что не хотела усложнять ситуацию попавшего под арест миллиардера, когда журналисты распространили новость, что Ирине удалось оформить единоличную опеку над троими детьми. Она подчеркнула, что это случилось еще год назад, просто широко не освещалось.

Кроме того, по словам Болгар, личные отношения с Дуровым закончились еще несколько лет назад, однако в 2022 году он якобы поставил ей ультиматум, заставляя переехать в ОАЭ, однако она отказалась, в результате чего, по ее словам, Дуров заблокировал доступ ко всем счетам и картам, которыми годами пользовалась "на наши семейные расходы". Кроме того Дуров якобы перестал содержать детей, а затем и вовсе порвал с Болгар контакты. Именно тогда Ирина и была вынуждена подать в суд.

"Моя мать год назад умерла от инфаркта, узнав в каком положении мы были с детьми. Незадолго до этого я потеряла и отца, который умер от рака... Мне пришлось тяжело. Это правда. Но я выстояла. С огромными потерями", - заключила Ирина.

Она подчеркнула, что боролась не за материальные ресурсы или из мести, а за права свои и детей.

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