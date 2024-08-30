Собянин: Сеть ЭЗС в Москве должна вырасти до 30 тыс. станций к 2030 году

Наступает эпоха электрокаров

Число зарядных станций для электротранспорта (ЭЗС) в Москве увеличится до 30 тысяч к 2030 году.

Об этом заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Это важнейшая задача Стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры. Для достижения цели предусмотрены несколько путей.

Первый - пилотный проект по установке зарядок переменного тока на базе трансформаторных подстанций. Благодаря им владельцы электротранспорта смогут подзаряжать его в любое время и даже ночью.

Также в Москве утвердили новые правила размещения зарядной инфраструктуры. Теперь застройщик обязан 5% парковочных мест выделить под зарядные станции.

Новая Стратегия обеспечит адаптацию городской инфраструктуры к наступающей эпохе электрокаров, подчеркнул Собянин.

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