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Собянин: Сеть ЭЗС в Москве должна вырасти до 30 тыс. станций к 2030 году

09:03
  • пятница
  • 30 августа 2024

Наступает эпоха электрокаров

Число зарядных станций для электротранспорта (ЭЗС) в Москве увеличится до 30 тысяч к 2030 году.
70 новых зарядных станций для электромобилей появится в ближайшее время в Москве

Об этом заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Это важнейшая задача Стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры. Для достижения цели предусмотрены несколько путей.

Первый - пилотный проект по установке зарядок переменного тока на базе трансформаторных подстанций. Благодаря им владельцы электротранспорта смогут подзаряжать его в любое время и даже ночью.

Также в Москве утвердили новые правила размещения зарядной инфраструктуры. Теперь застройщик обязан 5% парковочных мест выделить под зарядные станции.

Новая Стратегия обеспечит адаптацию городской инфраструктуры к наступающей эпохе электрокаров, подчеркнул Собянин.

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