Синоптик рассказал о погоде: жарко, как в июле

Москвичам выдали благоприятный прогноз

Сегодня, 30 августа, москвичи и гости столицы, а также жители Подмосковья почувствуют всю прелесть уходящего лета. По словам синоптика, ожидается необычайно теплая погода.

"Сегодня погоду в столице продолжит формировать обширный антициклон, центр которого перемещается в районе Верхней Волги. Он удержит в столичном регионе малооблачную и сухую погоду, а температура немного превысит даже климатические нормы середины июля. Днем в Москве небольшая облачность, без осадков, плюс 25-27 градусов - в мегаполисе, плюс 24-29 - в районах Московской области", - рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус РИА Новостям.

Ранее стало известно, что и предстоящая зима в стране будет аномально теплой и с переизбытком осадков. Прогнозируется, что в декабре воздух будет на три градуса теплее климатической нормы, в январе — на пять-семь градусов, а в феврале — на один-два градуса.

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