ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МВД Таджикистана: фигурант дела о "Крокусе" Солиев не живет в Душанбе

09:20
  • пятница
  • 30 августа 2024

В Таджикистане не знают о его местонахождении

Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев не значится в розыске и оперативной разработке в Таджикистане. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказали в Министерстве внутренних дел республики.
Стали известны личности еще пяти фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"

Как подчеркнул источник РИА Новости, "гражданин Умед Солиев в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана не находился".

Из базы данных российского Министерства внутренних дел следует, что Солиев родился в июле 1998 года в Душанбе, однако, по словам собеседника РИА Новости, в настоящее время он не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана.

За день до этого суд в Москве продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в "Крокусе", среди них значились Умед и Мустаким Солиевы, у них одно отчество, поэтому можно предположить, что речь идет о братьях. Раньше о них в контексте теракта не сообщалось, их роли в этом преступлении неизвестны.

Тем временем генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что теракты в подмосковном концертом зале "Крокус Сити Холле" и Дагестане во многом стали возможны из-за просчетов органов власти. При этом был "брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Теракт в "Крокус сити холле"
Теракт в "Крокус сити холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.