МВД Таджикистана: фигурант дела о "Крокусе" Солиев не живет в Душанбе

В Таджикистане не знают о его местонахождении

Новый фигурант по делу о теракте в "Крокус сити холле" Умеджон Солиев не значится в розыске и оперативной разработке в Таджикистане. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказали в Министерстве внутренних дел республики.

Как подчеркнул источник РИА Новости, "гражданин Умед Солиев в розыске или оперативной разработке МВД Таджикистана не находился".

Из базы данных российского Министерства внутренних дел следует, что Солиев родился в июле 1998 года в Душанбе, однако, по словам собеседника РИА Новости, в настоящее время он не прописан ни в одном из четырех районов столицы Таджикистана.

За день до этого суд в Москве продлил арест пятерым фигурантам дела о теракте в "Крокусе", среди них значились Умед и Мустаким Солиевы, у них одно отчество, поэтому можно предположить, что речь идет о братьях. Раньше о них в контексте теракта не сообщалось, их роли в этом преступлении неизвестны.

Тем временем генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что теракты в подмосковном концертом зале "Крокус Сити Холле" и Дагестане во многом стали возможны из-за просчетов органов власти. При этом был "брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу".

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