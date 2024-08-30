Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий городских стационаров

Это делают для удобства сотрудников, пациентов и посетителей

В Москве проводятся работы по благоустройству территорий нескольких городских стационаров. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Например, на территории больницы им. А.К. Ерамишанцева выполнили больше половины работ. Здесь в том числе появится мультисенсорный сад для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии.

Работы проводят так, так, чтобы сотрудники, пациенты и посетители могли с комфортом гулять и отдыхать на улице.

У терапевтического корпуса ГКБ им. С.С. Юдина и Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, который расположен рядом, закончили часть инженерных работ, готовим площадки для функциональных пространств. Зоны отдыха корпусов стационаров разделят живой изгородью. Специалисты смонтируют уличный лифт для пациентов центра паллиативной помощи.

У каждой больницы появятся навигационные модули и новые опоры освещения, реорганизуем парковочное пространство.

Рядом с онкологическим центром №1 ГКБ им. С.С. Юдина также увеличим количество зон отдыха. Между площадками обустроим новые дорожки вдоль высаженных цветников и кустарников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году на юге Москвы благоустроят четыре зеленые зоны. В Чертанове Центральном приведут в порядок зеленую территорию на улице Красного Маяка. На привычном транзитном маршруте появится экотропа, выполненная из прессованного металлического настила. Все работы проводятся с учетом пожеланий местных жителей.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что россияне должны чувствовать, что работа по благоустройству территорий соответствует их интересам. Чтобы соблюсти это правило, "они должны быть участниками процесса" благоустройства, отметил политик.

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