"Обидно, когда берут и грабят!": Басков не сдержался из-за Долиной

"Золотой голос России" затронул болезненную тему

В Сочи завершился конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Впрочем, на сцене выступали не только начинающие исполнители, но и корифеи отечественного шоу-бизнеса. Посетили мероприятие Филипп Киркоров, Ани Лорак, Григорий Лепс, Лолита Милявская, Леонид Агутин и Анжелика Варум и многие другие.

Отметился на фестивале и Николай Басков. Однако пробыл он в Сочи всего день. По словам "натурального блондина", у него очень плотный график, а еще ремонт в загородном доме, который "когда закончится, одному Богу известно", признался артист.

Однако с журналистами "золотой голос России" успел пообщаться и даже прокомментировал беду, которая случилась с Ларисой Долиной (тоже, к слову, присутствовавшей на фестивале). Напомним, что артистка лишилась квартиры в центре Москвы и крупной суммы денег. Ущерб, по некоторым оценкам, составляет более 200 миллионов рублей.

"Я надеюсь, и мне очень бы хотелось, чтобы права на квартиру Ларисе Александровне вернули. Это же такой труд: она заработала все, чем владеет, двумя голосовыми связками! Она всю жизнь поет! Обидно, когда берут и грабят! Это все произошло, потому что мы доверчивые очень. Артисты, они же, как дети", - не сдержал эмоций Николай Басков в беседе с Prozvezd.info.

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