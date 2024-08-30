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Лукашенко в день рождения получил высшую награду России

09:29
  • пятница
  • 30 августа 2024

У президента Белоруссии юбилей - 70 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Андрея Первозванного.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Орден Андрея Первозванного – это высшая государственная награда России.

Лукашенко удостоен ордена за большой личный вклад в двусторонние отношения, эффективную деятельность Союзного государства и развитие отношений стратегического партнерства.

30 августа Лукашенко исполнилось 70 лет. По этому случаю Путин направил ему поздравительную телеграмму. Добрые отношения лидеров России и Белоруссии в полной мере прошли проверку временем.

"Вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот, способный принимать дальновидные решения. Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями", - говорится в сообщении.  

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