Макрон оправдался за предоставление гражданства Дурову

Ходят слухи, что процедура была нарушена

Решение о предоставлении французского гражданства сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову было полностью оправдано. Такое заявление сделал в четверг, 30 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Политик прибыл в Белград и выступил на пресс-конференции совместно с президентом Сербии Александром Вучичем. Однако начать ее пришлось с более острого, чем французско-сербские отношения, вопроса — задержания Дурова.

Макрон вновь заверил, что речь идет не о политике, а об исключительно юридических претензиях. При этом он опроверг слухи о том, что собирался встречаться с Дуровым в Париже, когда его задержали — президент Франции, по его утверждению, вообще не знал, что бизнесмен приедет в страну.

Что касается выдачи Дурову французского паспорта, Макрон подчеркнул, что считает "правильным предоставлять гражданство выдающимся бизнесменам, спортсменам, артистам", сообщает ТАСС.

Павлу Дурову предъявили обвинения по шести пунктам, но отпустили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро и обязательство отмечаться в полицейском участке. Французский юрист Дэвид Либескинд пояснил, что освобождение из СИЗО в таком серьезном деле, по которому может грозить срок до 10 лет тюрьмы, — большая редкость.

Руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил, что перспективы Дурова зависят от его договоренностей с французскими властями, однако неясно, "в чем здесь предмет торга".

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