В России задумали изменить правила начисления пенсионных баллов

Это увеличит лимит баллов работающих пенсионеров

В России могут снять ограничение по количеству пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам. Если будут приняты соответствующие поправки в законодательство, им позволят копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до десяти в год.

Из проекта паспорта национального проекта "Кадры", который был вынесен на заседание профильной комиссии Госсовета 28 августа, следует, что российские власти планируют скорректировать правила начисления индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) в пользу работающих пенсионеров.

Действующие нормы ограничивают количество пенсионных баллов для работающих пенсионеров тремя в год, сколько бы страховых взносов с их зарплаты ни было сделано, а предлагается поднять лимит до десяти, сообщает РБК.

Между тем после нескольких лет перерыва в России решили возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Делать это начнут с 2025 года, индексация будет осуществляться в два этапа: 1 февраля будет проиндексирована вся пенсия целиком, 1 апреля – только ее страховая часть.

Еще одно нововведение в пенсионном законодательстве касается обеспечения пенсионных прав граждан России, у которых есть стаж работы на Украине, в ДНР и ЛНР с 1991 года до начала специальной военной операции в феврале 2022 года, но нет подтвержденного постоянного проживания на территориях новых российских регионов в эти периоды.

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