Киев же продолжает гнуть свою линию

Вертолет армейской авиации Ми-28 заходит на очередную цель. Ракеты точно поражают скопления живой силы и техники украинских националистов. С земли работу авиации и артиллерии корректируют операторы БПЛА, а расчеты ударных FPV-дронов непрерывно уничтожают бронемашины и личный состав ВСУ.

"Максимально пытаются прорезать брешь в обороне нашей. Постоянно ищут, постоянно пробуют. Бывает за день по два-три наката противника. Стабильно эти накаты отбивают. Слаженная работа бригады - здесь ее очень хорошо видно. Как работа расчетов птуристов, штурмовиков, так и большой вклад в эту работу вносят расчеты БПЛА", - говорит командир взвода.

Если наши подразделения бьют по военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам, то украинские националисты в качестве целей часто выбирают гражданские объекты и мирных жителей. В Курской областной больнице на лечении сейчас находятся больше 20 жителей приграничных районов. Многие были ранены, когда эвакуировались. Все подобные факты тщательно документируют и, как заявили в нашем МИДе, информацию о преступлениях ВСУ в Курской области передадут в представительства России при международных организациях.

В пятницу в ООН по запросу Москвы обсудят вопрос вовлеченности Запада в украинский конфликт и участие иностранных наемников в нападении на Курскую область. Ну а Киев продолжает гнуть свою линию. Глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Умеров отправились в США. Цель - убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь российской территории.

Телеканал CNN сообщил, что киевские гастролеры везут за океан даже некий список конкретных целей. В этой связи в российском МИДе предупредили - не исключено, что администрация Байдена готовится пойти на уступки Зеленскому. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что эскалационный курс США становится все более вызывающим, а американский истеблишмент "отбросил остатки здравого смысла".

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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