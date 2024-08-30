Делается это под руководством Вашингтона

Неформальная встреча глав европейских МИД закончилась констатацией факта: единой позиции на континенте нет. Снять запрет на удары ВСУ западным оружием вглубь России не удалось. А некоторые страны изъявили желание в принципе перестать поставлять Киеву боеприпасы.

Впрочем, есть и положительные моменты, делится глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Многие государства, по его мнению, активно поддерживают атаки украинских боевиков на Курскую область: "Противовоздушная оборона остается жизненно важной для Украины. Европейская поддержка имеет значение, но промедления слишком дорого стоят. Украина может быть очень успешной на поле боя, но если мы действительно сделаем все, что потребуется".

К этому кличу присоединяются журналисты Wall Street Journal. ВСУ якобы сделали слишком большую ставку на истребители F-16, но преимущество на поле боя Киев так и не получил. В СМИ уверены: толку от этих самолетов мало - слишком уязвимы перед российской системой ПВО. Украинским же пилотам, очевидно, не хватает опыта управления. Накануне с одним из F-16 уже попрощались, обвинив в крушении выстраданного истребителя самого летчика, который еще и погиб в авиакатастрофе. Впрочем, в версию "перепутанных педалей" не верят даже на Украине.

"По моей информации, F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он "не справился с управлением". Культура лжи в командовании Воздушных сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается на основе правдивой, последовательно собранной аналитики, а ухудшается и даже коллапсирует", - заявила Марьяна Безуглая, член оборонного комитета Рады.

Подобные ситуации вызывают в Европе сомнения: а имеет ли смысл и дальше отправлять на Украину дорогие боевые машины, если Киев их так активно теряет? С похожим вопросом к немецкой публике обратилась одна из самых деятельных представителей оппозиции ФРГ Сара Вагенкнехт. За что получила красной краской в лицо. Нападавший - как сообщают очевидцы - выкрикивал проукраинские лозунги. Его быстро задержали и вывели под громкое улюлюканье толпы. Сама политик не пострадала.

В Европе, и в первую очередь в Германии, население все активнее давит на то, чтобы выгнать всех загостивших беженцев и перекрыть вентиль денежной помощи киевскому режиму. А европейские лидеры под руководством Вашингтона заняты расширением антироссийской коалиции. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Сербию - уговаривать Александра Вучича присоединиться к санкциям в обмен на возможное приглашение в Евросоюз. Оправдываться за отношения с Москвой Вучич не стал. Но контракт на закупку 12 французских истребителей подписал.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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