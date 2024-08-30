Четыре человека погибли и больше 100 пострадали от разрушительного тайфуна "Шань-шань" в Японии

Мощный тропический циклон сейчас движется в сторону Токио

Тайфун "Шань-шань" - мощный и разрушительный. Подобного в Японии не припомнят за все последние десятилетия. Сильнейший ветер - а его порывы достигают и шестидесяти метров в секунду - переворачивает автомобили, валит деревья, разрушает строения. За сутки выпала месячная норма осадков. В горных районах реки вышли из берегов, и мощнейшие потоки сносили все на своём пути.

По последним данным, погибли четыре человека, двое пропали без вести, больше сотни пострадали. В аэропорту города Фукуока при заходе на посадку чуть не потерпел крушение пассажирский самолет. На кадрах из соцсетей хорошо видно, как его раскачивает мощными порывами и как экипаж пытается справиться со стихией.

Свыше 600 авиарейсов было отменено. Остановлено движение паромов и скоростных поездов. Жителям Японии и туристам приходится резко менять планы.

Перекрыты и автомагистрали. Из-за стихии произошли массовые отключения электричества. Остановлена работа многих промышленных предприятий, закрыты магазины.

Утром в пятницу тайфун "Шань- шань" миновал остров Кюсю и направляется в сторону Хонсю и Сикоку. К выходным он достигнет Токио. Свыше двух миллионов жителей юго-западной и центральной Японии получили рекомендации эвакуироваться. По предварительным расчетам российских синоптиков, Приморский край "Шань-шань" не затронет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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