Скульптуры оживают: в Гатчинском музее-заповеднике проходит фестиваль "Ночь света"

Невероятные эффекты на фоне старинных дворцов

Вспышка света - и старинная мраморная скульптура Афины вдруг кажется высеченной из золота, а потом словно загорается изнутри. Чудо происходит в маленькой палатке - в ней скрывается медиахудожник, это он создает перфоманс.

Гатчинский Дворцовый парк на три последние ночи лета погрузился в мистическую сказочную атмосферу. В шестой раз ежегодный фестиваль "Ночь света" собирает со всей страны и не только творческие команды художников, дизайнеров, но и программистов. Так называемых представителей нового искусства, работающих с освещением, архитектурным мэппингом, нейросетями, дополненной реальностью.

Создавать такие инсталляции непросто, они рассчитываются сложными программами, алгоритмами, специальной техникой. И, конечно, воображением зрителя.

"Это магия, свет появляется в воздухе. Мы, собственно, этого и добивались, чтобы свет появлялся из пустого пространства. Конечно, там есть каркас, на котором мы расположили светодиоды. Это инсталляция, где каждый может найти какие-то свои образы", - отметил Евгений Потапенко, исполнительный продюсер команды-участницы фестиваля "Ночь света".

Заставить живые вековые дубы на острове посреди озера как будто шагать над водой. Опоясать кирпичные столбы - остатки старинных построек - светящимся обручем. Научить витрувианского человека Леонардо да Винчи повторять движения. Все эти невероятные идеи авторы вынашивают заранее: сначала в теории, в эскизах, по секрету друг от друга. Потом начинается настоящее творческое соревнование.

"Потом уже мы все приезжаем в Гатчину, и в течение 10 дней все здесь живут, строят, монтируют, знакомятся друг с другом. И вот сейчас этот этап подошел к концу - входит зритель. И нам очень волнительно по этому поводу", - призналась Ольга Аршанская, директор фестиваля "Ночь Света".

Протяженность всего маршрута - около 5 километров, инсталляций - более 30, одна другой удивительнее. Все это - авторские загадки, сообщения зрителю. Живопись, поэзия и музыка в свете.

На часах уже за полночь, но люди не торопятся расходиться, наоборот - только прибывают. Здесь действительно можно забыть про время. С каждым годом этот фестиваль собирает все больше зрителей.

Опыт Гатчинского музея-заповедника уже внимательно перенимают коллеги из Белоруссии. Приехали целой командой, оценивают, реально ли у себя так?

В прошлом году гатчинскую "Ночь света" увидели более 16 тысяч человек. В основном - жители Санкт-Петербурга и Гатчины. В этом году слава о фестивале разнеслась намного дальше - приехали гости из других регионов России. За три дня - точнее, ночи - организаторы ожидают до 30000 человек.

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