ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Народ ахнул при виде вышедшей в свет Чулпан Хаматовой

09:58
  • пятница
  • 30 августа 2024

Актриса посетила Венецианский фестиваль

Чулпан Хаматова покинула Россию два года назад. Вместе с семьей популярная актриса, по слухам, обосновалась в одном из самых престижных районов Латвии. Артистка играет в театре и снимается в кино. Так, Чулпан появилась на красной дорожке Венецианского фестиваля. Она представила ленту "Тихая жизнь".

Свежие фотографии предпочитающей вести закрытый образ жизни артистки облетели российские СМИ и попали в Сеть. Интернет-пользователи ахнули от увиденного. По мнению многих комментаторов, платье бренда Ulyana Sergeenko сделало из привлекательной женщины "бабу на чайнике". Поклонники сочли, что наряд испортил фигуру стройной Чулпан, придав лишние объемы, в результате "накинув" ей несколько лет.

Напомним, что в России Хаматова не появляется. Актриса не поддержала СВО и окончательно стала изгоем в своем отечестве после ряда резонансных интервью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Актриса Чулпан Хаматова
Актриса Чулпан Хаматова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.