Народ ахнул при виде вышедшей в свет Чулпан Хаматовой

Актриса посетила Венецианский фестиваль

Чулпан Хаматова покинула Россию два года назад. Вместе с семьей популярная актриса, по слухам, обосновалась в одном из самых престижных районов Латвии. Артистка играет в театре и снимается в кино. Так, Чулпан появилась на красной дорожке Венецианского фестиваля. Она представила ленту "Тихая жизнь".

Свежие фотографии предпочитающей вести закрытый образ жизни артистки облетели российские СМИ и попали в Сеть. Интернет-пользователи ахнули от увиденного. По мнению многих комментаторов, платье бренда Ulyana Sergeenko сделало из привлекательной женщины "бабу на чайнике". Поклонники сочли, что наряд испортил фигуру стройной Чулпан, придав лишние объемы, в результате "накинув" ей несколько лет.

Напомним, что в России Хаматова не появляется. Актриса не поддержала СВО и окончательно стала изгоем в своем отечестве после ряда резонансных интервью.

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