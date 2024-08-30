WP: крушение F-16 стало серьезным ударом по Украине

ВСУ потеряли истребитель и летчика

Потеря дорогостоящего истребителя F-16 – это серьезный удар для Украины.

Об этом написала газета Washington Post. Помимо дорогостоящей машины, ВСУ потеряли первоклассного летчика. За штурвалом находился подполковник ВСУ Алексей Месь. Он более двух лет обучался на базе НАТО, чтобы управлять F-16. Летчик был одним из шести украинцев, обученных летать на данном типе истребителей. Ранее Месь служил в 204-й бригаде тактической авиации.

"Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 - это серьезный удар для Украины", - говорится в публикации американского издания.

Первый поставленный Западом истребитель F-16 был уничтожен 26 августа во время массированного ракетного удара ВС России по военным объектам Украины. Генштаб Незалежной признал потерю самолета, но причину не указал. По данным СМИ, истребитель разбился из-за ошибки пилота.

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