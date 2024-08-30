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Медведев: Киев пытается вернуть Донбасс ради денег

10:23
  • пятница
  • 30 августа 2024

Запад помогает в этом Украине

Киевские неонацисты так рвутся вернуть совершенно чужой для них Донбасс, потому что "проворовавшейся вдрызг преступной клике" Владимира Зеленского нужны деньги. Такое заявление сделал в пятницу, 30 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, в попытках вернуть Донбасс Украину поддерживают западные доноры, которые "сильно потратились на чужую войну, это раздражает народы их стран". Чтобы компенсировать расходы, они стремятся получить доступ к полезным ископаемым этого региона.

Медведев заявил, что общая стоимость ресурсной базы полезных ископаемых Украины оценивается почти в 14,8 триллиона долларов, причем 7,3 триллиона приходится на Луганскую и Донецкую народные республики. Еще в 821 миллиард долларов оцениваются ресурсы Крыма, Запорожской и Херсонской областей.

Это и объясняет, почему "утраченное неонацистским режимом надо вернуть во что бы то ни стало", при этом жизни простых украинцев не имеют значения, подчеркнул российский политик.

11 мая 2024 года исполнилось десять лет с момента образования Донецкой и Луганской Народных Республик. Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей этих российских регионов, пообещал, что наша страна вернет мир в Донбасс. Он также объяснил, что Россия восемь лет не признавала независимость ДНР и ЛНР, так как надеялась договориться с Украиной миром.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявлял, что Запад все чаще дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта с Россией ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков.

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