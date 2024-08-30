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Эстония опровергла договоренность членов ЕС отправить инструкторов на Украину

10:58
  • пятница
  • 30 августа 2024

Консенсуса достичь не удалось

Между государствами — членами Евросоюза нет единства по вопросу о возможности отправки инструкторов на территорию Украины. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
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Как отметил политик, "у нас еще нет консенсуса здесь, конечно, мы должны продолжать". Он призвал прийти к компромиссу, объяснив это тем, что "это не миссия одной страны", сообщает ТАСС.

Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что для Москвы не секрет прямая вовлеченность Запада в конфликт на Украине, в том числе посредством отправки в эту страну военных инструкторов.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, по сути, публично признал, что Запад — часть конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что "то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность".

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