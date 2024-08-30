"Я долго не могла решиться": Волочкова рассказала, что сделала с лицом

Балерина призналась, что у нее есть изъян

Анастасия Волочкова когда-то считалась одной из самых красивых женщин в стране. Балерина буквально поражала своим стройным тонким станом и ангельским личиком. Однако со временем красота артистки стала меркнуть. И несмотря на то, что Анастасия тщательно следит за собой, оставаясь такой же худенькой, внешность ее, по мнению комментаторов в Сети, претерпела значительные перемены, причем не в лучшую сторону.

А тут еще балерина рассказала, что отправилась в кабинет косметолога, чтобы исправить в лице кое-какой изъян. Дело в том, что Волочкова годами делала татуаж бровей, но в какой-то момент у нее образовался след от неудачной процедуры, и артистка решила его исправить.

"Я долго не могла решиться, но наконец-то нашла эталонное лазерное удаление татуажа бровей. Доверить самое красивое лицо России можно только лучшей клинике в России... Для женщины ее тело, а главное лицо — храм и священное место! Ухаживайте за собой и не жалейте времени, ресурсов и сил на свою красоту! Это не больно! А результат — это ваше красивое лицо, ухоженное тело, вы будете гордиться собой", - заявила Анастасия на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

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