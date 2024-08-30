Они воевали на стороне украинских националистов

Федеральная служба безопасности России задержала граждан Колумбии Медину Аранду Хосе Арона и Анте Александера, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне Украины против российской армии в качестве наемников.

Как рассказали в Центре общественных связей спецслужбы, у задержанных нашли документы, подтверждающие их противоправную деятельность, а также военную форму со знаками различия националистического батальона "Карпатская сечь" ВСУ.

Возбуждены уголовные дела о наемничестве, расследование продолжается.

Ранее председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить включать иностранных наемников Вооруженных сил Украины в процедуру обмена военнопленными.

Тем временем ударом ВС России по Ильичевскому порту в Одессе ликвидирован пункт временной дислокации иностранных наемников. По данным подпольщиков, наемники отвечали за западную военную технику — встречали машины и распределяли по подразделениям.

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