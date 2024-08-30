Принцы Уильям и Гарри наконец-то встретились

Братья посетили похороны

Вот и состоялась встреча принца Уильяма со своим младшим братом, принцем Гарри. Оба посетили службу по случаю похорон 82-летнего лорда Роберта Феллоуза, зятя их матери, принцессы Дианы. Церемония прощания прошла в церкви в Снеттишеме.

Журналистам рассказали, что присутствие Уильяма и Гарри заметили далеко не сразу - оба предпочли не привлекать к себе излишнего внимания и расположились в церкви на задних рядах, причем, как говорят, далеко друг от друга. Кое-кто сообщил, что братья не общались друг с другом.

"Уильям и Гарри были там оба, но мы не видели, чтобы они разговаривали: они держались на расстоянии", - передает The Sun слова человека, присутствовавшего на службе.

Напомним, что отношения Уильяма и Гарри испортились после женитьбы последнего на малоизвестной американской актрисе Меган Маркл. Говорят, семья с трудом приняла выбор принца, но не смогла простить им отказал от выполнения королевских обязанностей, отъезда в Америку и серии резонансных откровений, в которых Гарри и Меган негативно высказались в адрес королевских родственников.

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