Главы МИД членов Евросоюза не смогли прийти к единому решению

Словакия выступила против снятия ограничений на удары украинской армии по территории России вооружениями, которые передают киевскому режиму европейские государства.

Как пишет Politico, Латвия, Нидерланды, Польша, Франция и Швеция, в свою очередь, высказались за то, чтобы Киев получил карт-бланш в этом вопросе.

При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что "никто не хочет находиться в состоянии войны Россией", но удары европейским оружием по российской территории надо разрешить.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также выступил против ударов дальнобойным оружием по территории России. Он предупредил, что подобные действия только усилят конфликт и приведут к самым печальным последствиям.

При этом командующий нидерландскими Вооруженными силами Онно Эйхельсхейм заявил, что Нидерланды не ограничивают применение истребителей F-16, переданных украинской армии, в пространстве над Россией за исключением требования соблюдать "законы войны".

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