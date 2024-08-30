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Франция опровергла срыв сделки с ОАЭ по Rafale из-за Дурова

11:37
  • пятница
  • 30 августа 2024

Ходили слухи, что ОАЭ отказались покупать истребители

Министерство Вооруженных сил Франции опровергает сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты якобы отказались приобретать 80 французских истребителей Rafale после задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже.

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Как сообщает телеканал BFMTV, появившиеся в СМИ сообщения на эту тему "представляют собой операцию по дезинформации" и действительности не соответствуют.

Ранее ОАЭ потребовали от Франции в срочном порядке предоставить Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам. Министерство иностранных дел арабского государства подчеркнуло, что внимательно следит за делом бизнесмена, который в числе прочих своих паспортов имеет и гражданство ОАЭ.

Однако на время расследования Парижский суд изъял у предпринимателя все его паспорта, чтобы Дуров не смог выехать из Франции.

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