Ключевую ставку в России сравнили с алкогольным напитком

В сентябре ожидается ее повышение

ВТБ ожидает в ближайшее время "крепленую" денежно-кредитную политику в России.

В июле ЦБ повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых. Решение принято из-за ускорения инфляции. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 13 сентября. Базовый сценарий ЦБ допускает повышение ставки до 20%.

"Если 15-18% - это еще как бы "виноградное вино", то выше 20 - это уже какие-то "крепленые напитки", - провел аналогию первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов (цитата по РИА Новости).

По словам топ-менеджера, на ближайшем заседании регулятора ставку могут повысить до 20% либо оставить на прежнем уровне.

Накануне ЦБ описал сценарий нового мирового финансового кризиса. В условиях "деглобализации", ухудшения отношений США и Китая, а также накопившихся дисбалансов на финансовых рынках кризис может быть сопоставим по масштабам с ситуацией 2007-2008 годов.

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