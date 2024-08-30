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Сына знаменитого актера приговорили к пожизненному сроку за убийство с расчленением

11:25
  • пятница
  • 30 августа 2024

Артист присутствовал в суде и был безутешен

Сын знаменитого испанского актера Родольфо Санчо Даниэль был признан виновным в убийстве колумбийского пластического хирурга на тайском курорте, после чего он расчленил тело, передает CNN.

Отметим, что сам Даниэль тоже довольно известен. Он шеф-повар, снимавший видеоролики на YouTube.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что 30-летний Санчо убил мужчину после того, как они подрались, и положил части его тела в пластиковые пакеты, прежде чем разбросать их по всему острову. Вообще-то Даниэлю, согласно местным законам, грозила смертная казнь, но суд на острове Самуи смягчил приговор пожизненным заключением из-за его сотрудничества со следствием.

Санчо признался в убийстве, но заявил, что оно не было преднамеренным, просто он "слишком разозлился", однако следствие ему не поверило. Были обнаружены доказательства, что шеф-повар готовился к убийству: купил нож, перчатки, полиэтиленовые пакеты, мусорные мешки, губку для чистки, тесак и пилу.

В суде присутствовал и отец Даниэля, знаменитый испанский актер Родольфо Санчо, вместе с женой, говорят, они были безутешны.

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