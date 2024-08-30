Названо место проведения конкурса "Евровидение" в 2025 году

По традиции его проводят в стране победителя предыдущего года

Международный 69-й конкурс песни "Евровидение" в 2025 году состоится в Базеле. Об этом в пятницу, 30 августа, рассказали организаторы мероприятия.

Супервайзер "Евровидения" Мартин Остердаль заявил, что "стратегическое расположение Базеля делает его отличным местом для того, чтобы люди со всей Европы приехали и были объединены музыкой".

Конкурс прежде уже проводили в итало- и франкоязычных частях Швейцарии, а теперь "Евровидение" проведут в немецкоязычной части страны.

Как уточняется в Telegram-канале конкурса, первый и второй полуфиналы пройдут 13 и 15 мая 2025 года соответственно, а финал — 17 мая. Билеты на конкурс поступят в продажу позже уже в 2024 году.

Россия не принимает участие в "Евровидении" из-за политизированности конкурса. Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев анонсировал подготовку к запуску нового музыкального конкурса "Евроазия", который станет аналогом "Евровидения". Фадеев заявил, что хозяйками нового конкурса будут Россия, Узбекистан и Турция. При этом российский Минкульт анонсировал запуск отечественного аналога "Евровидения", который могут назвать "Интервидение"

Тем временем Украина нарвалась на штраф от организаторов "Евровидения-2024". Сопровождавшие украинскую певицу на конкурсе члены творческой команды обманули охранников при досмотре и явились за кулисы в футболке с политическими лозунгами, которые смогли продемонстрировать на камеру.

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