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Голод и побои: МИД России рассказал об издевательствах над пленными на Украине

12:16
  • пятница
  • 30 августа 2024

Только перед проверкой пленных начинали кормить

Российские военные, прошедшие украинский плен, рассказывают о жестоком обращении, нарушающем все нормы международного права. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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Как отметил дипломат, один из вернувшихся домой из плена россиян рассказал, что "когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей". Однако сразу после отъезда проверяющих "нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться".

Мирошник подчеркнул, что Следственный комитет и подразделение Министерства обороны документирует все факты издевательств над военнопленными на Украине — они будут обнародованы для мирового сообщества, сообщает РИА Новости.

Не жалеет киевский режим и собственных граждан, силой мобилизуя и бросая на верную смерть в "мясных штурмах". По этой причине многие бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен, некоторые потом просят не обменивать их, поскольку не желают возвращаться на Украину.

Кроме того, группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима на стороне России. Они попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших бойцов ВСУ, которые принесли присягу России.

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Родион Мирошник
Родион Мирошник
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