Только перед проверкой пленных начинали кормить

Российские военные, прошедшие украинский плен, рассказывают о жестоком обращении, нарушающем все нормы международного права. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как отметил дипломат, один из вернувшихся домой из плена россиян рассказал, что "когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей". Однако сразу после отъезда проверяющих "нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться".

Мирошник подчеркнул, что Следственный комитет и подразделение Министерства обороны документирует все факты издевательств над военнопленными на Украине — они будут обнародованы для мирового сообщества, сообщает РИА Новости.

Не жалеет киевский режим и собственных граждан, силой мобилизуя и бросая на верную смерть в "мясных штурмах". По этой причине многие бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен, некоторые потом просят не обменивать их, поскольку не желают возвращаться на Украину.

Кроме того, группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима на стороне России. Они попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших бойцов ВСУ, которые принесли присягу России.

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