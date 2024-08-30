В Сочи вернули самолет из-за стюарда, вывихнувшего плечо

Рейс задержали на час

В Сочи самолет "Уральских авиалиний" вернулся на стоянку из-за травмы стюарда.

Инцидент случился накануне. Airbus A320 выполнял рейс Сочи-Казань. Старший бортпроводник проводил инструктаж перед полетом. Во время демонстрации спасательного жилета он сильно дернул рукой, в результате чего у него "вылетел" левый плечевой сустав – последствие давней травмы, передает РИА Новости.

Инструктаж прекратили, а стюарду вызвали скорую помощь. Самолет со 163 пассажирами вернулся на стоянку. Пострадавшего отвезли в больницу, ему на замену прислали другого бортпроводника. Самолет вылетел в Казань с задержкой на час.

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