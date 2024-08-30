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Названа причина ухудшения состояния Андрея Губина

12:03
  • пятница
  • 30 августа 2024

Расставил точки над i Игорь Крутой

Когда-то Андрей Губин был одним из самых успешных и востребованных артистов отечественной эстрады. Однако на пике популярности исполнитель покинул сцену и ушел в тень. Лишь гораздо позднее выяснилось, что у певца начались некие проблемы со здоровьем. Сам Губин жаловался на левостороннюю прозопалгию. На какое-то время он даже уезжал из России и жил за границей, чтобы унять боль и исцелиться.

Грандиозное возвращение артиста на сцену случилось на днях в рамках творческого вечера на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи. Фестиваль, организованный Игорем Крутым, посетили не только начинающие артисты, но и признанные и успешные певцы. Сам продюсер прокомментировал тяжелое состояние Андрея Губина целым рядом причин. По словам Крутого, Губина сильно подкосила свалившаяся слава, а смерть самых близких людей только усугубила самочувствие артиста.

"Я его увидел в "Утренней звезде", нашел номер телефона. Позвонил и говорю: "Давай, парень, встретимся". И в дальнейшем его хиты шли от нашего продюсерского центра. Потом наступил момент, и... Сложно бывает совладать со славой, всякие изменения происходят. Потом он потерял родителей..." - объяснил Крутой NEWS.RU.

Отметим, что на творческом вечере Андрей Губин не исполнил ни одной своей песни, за него это сделали другие известные артисты. Пока о его полноценном возвращении на сцену говорить не приходится.

"Ой, это непросто все. Чтобы что-то получилось, нужно и его желание тоже. И в конце концов надо где-то побороть болезнь, где-то забыть о ней", - высказал мнение композитор.

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