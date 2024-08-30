В России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде

Для повышения безопасности

Минцифры предложило провести эксперимент по сдаче биометрии (изображение лица и отпечатки пальцев) иностранцами для пересечения границы России.

Документ опубликован на сайте размещения проектов правовых актов.

Эксперимент пройдет в два этапа. На первом этапе (с декабря 2024 года) биометрию будут сдавать в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", "Жуковский", а также на автомобильном пункте пропуска Маштаково (Оренбургская область).

Второй этап пройдет с 30 июня 2025 года до 30 июня 2026 года, он затронет всех въезжающих.

"Дополнительные сведения о въезжающих помогают странам повысить уровень безопасности", - говорится в пояснительной записке.

Для безвизового въезда нужно будет заранее сдать биометрию через специальное приложение. Для визового режима порядок остается прежним. Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет и дипломатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram