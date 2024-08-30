Мишустин сменил руководителя Росжелдора

Им стал Александр Сахаров

Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Александр Сахаров. Распоряжение о его назначении в пятницу, 30 августа, подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Прежний руководитель Росжелдора Алексей Дружинин освобожден от этой должности по его просьбе. Информации о том, чем он будет заниматься в дальнейшем, нет.

Сахаров имеет два высших образования по специальностям "Инженер путей сообщения по организации и управлению" и "Экономист-менеджер", работал в различных должностях на железной дороге в Казахстане, а затем в России. В 2021 году занял пост заместителя начальника Департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" ОАО "РЖД", сообщает пресс-служба правительства России.

Ранее глава государства Владимир Путин, поздравляя российских железнодорожников с профессиональным праздником, подчеркивал, что для такой большой страны, как Россия, роль железнодорожного транспорта будет только возрастать. Уже сейчас его доля в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок превышает 40% от всего транспорта.

В частности, президент Путин отмечал, что БАМ и Транссиб имеют огромное значение для политического и экономического суверенитета страны. Благодаря Байкало-Амурской магистрали стал возможен разворот логистики на восток, что обеспечило России колоссальные возможности освоения Сибири и Дальнего Востока, расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану.

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